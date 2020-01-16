Прая, , 16:05 — REGNUM В Республике Кабо-Верде скончался гражданин России. Об этом сообщило посольство РФ в этой стране.

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Уточняется, что речь идёт о Сергее Животове, который был членом экипажа судна ESER, задержанного в январе 2019 года в порту Прая по подозрению в контрабанде наркотиков.

«14 января 2020 года поздно вечером в городской больнице Праи […] скончался российский гражданин Животов», — говорится в сообщении дипмиссии.

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По данным посольства, он умер «вследствие осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом». Родственники россиянина уже извещены о его смерти.

«Посольство проводит необходимые консульские мероприятия по организации транспортировки тела Животова в Мурманск, где он ранее проживал», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года судно ESER, следовавшее из Панамы под флагом этой страны в марокканский Танжер, было вынуждено совершить остановку в порту Прая на Кабо-Верде из-за смерти одного из членов экипажа по неизвестной причине. На борту судна сотрудниками местной полиции было обнаружено 9,5 тонн кокаина. Все члены экипажа были задержаны.

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