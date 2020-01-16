Котлас, Архангельская область, , 16:01 — REGNUM Сегодня ночью в Котласе сгорел деревянный дом. В здании располагался, в том числе, частный музей, посвященный Иосифу Сталину.

Пожар в Котласе Https://29.mchs.gov.ru/

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Архангельской области и НАО, пожар начался около 3 часов ночи. Людей внутри здания не было. Спасти здание пожарным не удалось — огонь стремительно распространился по всей площади дома.

«У владельца есть веские основания предполагать умышленные действия по уничтожению его собственности», — сообщает пресс-служба областного МЧС

Отметим, что внутри располагалось два музея — посвященный Иосифу Сталину и предсказательнице Вере Зашихиной из Красноборского района.

Музей Сталина в Котласе был открыт не случайно — Иосиф Джугашвили был дважды в ссылке в Сольвычегодске — первый раз — в 1909. из ссылки он бежал в Баку, но спустя 6 месяцев арестован и сослан обратно в Сольвычегодск.