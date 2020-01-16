Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Попытку ограбления сервис-центра филиала SOCAR Energy Georgia в Кобулети совершили неизвестные. Об этом 16 января сообщает канал «Рустави 2».

Сообщается, что нападение произошло в ночное время. Злоумышленники смогли связать охранника и сломали аппарат оплаты. Деньги из аппарата им достать не удалось, и нападавшие покинули офис без добычи. Полиция проводит следственные мероприятия для их поимки.

SOCAR Energy Georgia — является дочерним предприятием азербайджанской государственной компании SOCAR. На рынке Грузии она работает с 2006 года и является одной самых крупных нефтегазовых компаний в стране.