Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:51 — REGNUM После стрельбы в суде Новокузнецка новосибирские судебные приставы уделили особое внимание безопасности.

«На данный момент всё работает в штатном режиме, информацию довели до сотрудников, провели инструктаж. Указаний пока никаких не поступала, возможно, поступят в будущем», — сообщили «Вестям Новосибирск» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место стрельбы в суде Новокузнецка выехала комиссия центрального аппарата ФССП России.

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