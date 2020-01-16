Элиста, , 15:49 — REGNUM Причиной убийства пятилетнего мальчика-инвалида его отчимом в Калмыкии стала «личная неприязнь», об этом сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Как сообщили в ведомстве, тело пятилетнего ребёнка, инвалида детства, было найдено в одном из домовладений в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия около 10:40 15 января. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В совершении убийства заподозрен 38-летний мужчина — сожитель матери мальчика. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии опьянения, «на почве личной неприязни к пятилетнему ребенку, являющемуся инвалидом детства, нанес ему множественные телесные повреждения в область головы, туловища и конечностей, от которых последний скончался на месте происшествия».

Известно, что подозреваемый ранее судим не был. В настоящее время он задержан. Следствие назначило судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В качестве потерпевшей допрошена мать мальчика. Также следователи проверяют условия жизни и воспитания ребёнка, будет изучена работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления по Республике Калмыкия.

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