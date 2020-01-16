Москва, , 15:52 — REGNUM Неизвестные злоумышленники похитили с банковской карты жителя РФ более 20 тысяч рублей. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

«Неизвестный путем нескольких транзакций совершил тайное хищение денежных средств с банковской карты. Заявитель ее никому не передавал, пароль также никому не сообщал, банковскую карту и документы не терял. Причиненный ущерб составил 20 615 рублей», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Также сообщается, что по данному факту заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Помимо этого, из сообщения источника ТАСС стало известно, что имя пострадавшего от действий злоумышленников — Юрий Гагарин и он является сотрудником корпорации Роскосмос. Однако позднее в Роскосмосе уточнили, что пострадавший от действий злоумышленников сотрудник охраны является сотрудником подведомственной организации ФГУП НТЦ «Охрана».