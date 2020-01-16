Красногорск, , 15:41 — REGNUM Застройщики Подмосковья устранили свыше 11,7 тыс. нарушений на строящихся объектах в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главгосстройнадзора Московской области.

За год инспекторы выявили 13,2 тыс. нарушений на объектах капитального строительства, 11,7 тыс. из которых застройщики своевременно устранили. Как отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, в 2019 году устранили 6,6 тыс. нарушений норм строительства, 1,8 тыс. нарушений порядка ведения документации, привели в порядок 1,6 тыс. строительных площадок, также устраненили 1,6 тыс. иных нарушений строительных норм.

Общая сумма штрафов по протоколам об администраиивных нарушениях составила 135 млн рублей. Проигнорированные застройщиками проблемы находятся на контроле Главгосстройнадзора.