Ульяновск, , 15:28 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области прокуратура не согласна с чрезмерно «мягким» приговором экс-заместителю начальника пожарной части. Он был осуждён за наркопреступление, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным следствия, 28 октября 2019 года бывший заместитель начальника одной из пожарных частей приобрел через интернет наркотики, забрав их из тайника в Пензе. В тот же день он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Суд признал злоумышленника виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств, получив три года условного срока.

«Инзенская межрайонная прокуратура настаивала на назначении 4,5 лет колонии. Решается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре сочли «чрезмерно мягким» условный приговор, который вынесен бывшему бухгалтеру колонии-поселения за хищение 645 тыс. рублей бюджетных средств. Государственное обвинение просило назначить реальный срок, сообщает региональное надзорное ведомство.

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