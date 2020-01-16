Воронеж, , 15:25 — REGNUM В Воронеже за финансирование терроризма осуждён гражданин России Кемран М., 1991 года рождения, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Как сообщается, гражданин России, проживавший в Воронеже, исповедовал радикальное течение религии ислам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что он оказывал финансовую поддержку лицам — участникам незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока. В частности, с февраля по сентябрь 2018 года мужчина через электронный кошелёк и банковские карты перевёл около 2,5 тыс. долларов США стороннику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» в форме финансирования. Подозреваемый пытался скрыться от следствия, однако был задержан в Махачкале, доставлен в Воронеж и помещён в СИЗО.

15 января решением второго Западного окружного военного суда М. был признан виновным в содействии терроризму. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.