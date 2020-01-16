Тбилиси, , 15:20 — REGNUM В январе в Тбилиси были выявлены случаи заболевания бешенством у двух собак, у которых были хозяева. Об этом 16 января сообщает Агентство по мониторингу животных Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что собаки проживали в разных районах грузинской столицы: деревне Дигоми и Вазисубани. Собак усыпили и отправили на экспертизу их патогенный материал. В обоих случаях был обнаружен вирус бешенства.

В агентстве напоминают хозяевам домашних животных о необходимости своевременно ставить прививки своим питомцам.

Стоит отметить, что в течение прошлого года в Тбилиси было зафиксировано шесть случаев бешенства.