Мурманск, , 15:10 — REGNUM Пассажирам утреннего рейса «Санкт-Петербург — Мурманск» пришлось поволноваться — из-за ЧП пилотам пришлось развернуть самолет обратно, но, не долетев до Северной столицы, борт снова взял курс на Мурманск.

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на директора центра оперативного управления ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Андрея Дробовича, во время полета произошёл дефект в системе кондиционирования.

«В салоне было душно. Экипаж самостоятельно устранил дефект и принял решение продолжить полёт на Мурманск», — цитирует СМИ Дробовича.

Пассажиры рейса, прилетев в Мурманск, поспешили поделиться впечатлениями о полете в сети. По их словам, во время полета пилот просил всех надеть кислородные маски, однако пассажиры требование проигнорировали.

«Ребята, мы сели после аварийного снижения и разгерметизации. Я впервые хлопаю в самолете без любых сожалений с зареванным лицом», — написала одна из пассажирок.