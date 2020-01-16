Пермь, , 15:08 — REGNUM В Перми по факту насильственного удержания врача скорой помощи в квартире пациента проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, в начале января 2020 года бригада скорой помощи прибыла по вызову к пациенту, проживающему в Дзержинском районе города. В квартире между медиками и пациентом возник конфликт.

Во время выяснения отношений медицинским работникам были нанесены телесные повреждения. Один медиков смог покинуть квартиру, второй оказался в заложниках. Его незаконно удерживали до приезда полиции.

По результат проверки следователи примут процессуальное решение.