Бейрут, , 15:03 — REGNUM Правоохранительные органы Ливана арестовали по меньшей мере 100 человек, участвующих в акциях протеста. Об этом 16 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, причиной задержания стали беспорядки, организованные манифестантами. Жители столицы Ливана, города Бейрут, разгромили несколько банков на центральной улице, а также швыряли камни в представителей правопорядка.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Поводом к выступлению стало решения правительства повысить налоги. Недовольство граждан экономическими вопросами быстро переросло в политические требования. Как следствие, правительство страны ушло в отставку.

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