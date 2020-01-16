Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Мужчине, которого задержали на грузино-азербайджанской границе во время инцидента с захватом заложника, следственные органы МВД Грузии предъявили обвинение. Об этом 16 января сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По информации журналистов, задержанного обвинили в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в захвате заложника с применением насилия и угроз жизни человека.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января МВД Грузии сообщило, что вооруженный мужчина осуществил захват грузинского пограничника и направился с ним в сторону азербайджанской границы. Пограничниками удалось схватить злоумышленника и пресечь преступление.

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