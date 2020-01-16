Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM В ноябре 2019 года неизвестный снял с моста через реку Миянка на 41 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов металлические конструкции системы водоотвода. Ущерб составил около 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Имущество принадлежало ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород и позднее было возвращено владельцу.

Похититель в настоящее время задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый житель посёлка Дальнее Константиново. В настоящее время он ожидает приговора суда.

В правительстве призвали граждан незамедлительно сообщать обо всех противоправных действиях на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-158, Р-600, Р-178 и М-5 «Урал» «ради вашей же безопасности». Также власти напомнили, что при санкционированных работах на трассах выставляются соответствующие дорожные знаки, а рабочих сопровождает автомобиль прикрытия со световой сигнализацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года житель Саранска сдал в пункт приема металлолома припаркованный автомобиль, который был неисправен. Мужчина заказал эвакуатор и отвез транспортное средства в пункт приема металлолома. За целый автомобиль ему заплатили 6 тыс. рублей.