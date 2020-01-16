Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:51 — REGNUM У погибшего во время сегодняшней стрельбы в суде Новокузнецка судебного пристава остались четверо детей, сообщили ТАСС в администрации Новокузнецкого муниципального района, подчеркнув, что его семье будет оказана материальная помощь.

«У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому маленькому два года, еще два ребенка учатся в 4 классе, — уточнили в пресс-службе администрации района. — Он проживал в Новокузнецке, его родители — жители Новокузнецкого района, им будет оказана помощь в размере 100 тыс. рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что власти окажут необходимую помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании суда.

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