Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Екатеринбурге возобновилась работа мэрии города, из здания которой ранее были эвакуированы сотрудники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Проверка здания администрации города Екатеринбурга завершена. Сотрудники возвращаются на рабочие места», — сообщили в пресс-ведомстве мэрии.

По сообщениям городских СМИ, ранее в мэрию поступил звонок о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге эвакуировали здание горадминистрации. Сотрудники были выведены на улицу.

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