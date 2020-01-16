Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:41 — REGNUM На месте стрельбы в суде Новокузнецка выехала комиссия центрального аппарата ФССП России. Об этом сообщает управлении ФССП России по Кемеровской области.

«16 января 2020 года совершено вооружённое нападение в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области. На место происшествия выехали заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в суде Новокузнецка погиб пристав. Он пытался задержать 45-летнего вооруженного ружьём мужчину. Последний нанес ему огнестрельное ранение.