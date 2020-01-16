Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:18 — REGNUM Власти Новокузнецка окажут необходимую помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании суда, сообщил ТАСС мэр города Сергей Кузнецов.

«Всё, что происходит в городе, у меня на личном контроле. Мы будем помогать семье пострадавших, мы возьмём на себя и похороны, и поддержку, и все остальные вопросы», — отметил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 16 января, в здании мирового суда Новокузнецка произошла стрельба. Погиб судебный пристав, который пытался остановить стрелявшего. Также пострадала женщина — её прооперировали. Стрелявший задержан.

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