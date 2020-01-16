Павловский Посад, Московская область, , 14:09 — REGNUM В Московской области ветеран Великой Отечественной и Советско-Финской войны Михаил Шишов заживо сгорел на пожаре. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Мужчине было 104 года, он проживал один в посёлке Ленинградский в Павловском Посаде.

По данным СМИ, ветеран решил разогреть в печке блины, которые принёс ему сын. Однако по ошибке включил духовку, из-за чего сначала скопился газ, а после произошёл взрыв. Прибывшие медики констатировали смерть.