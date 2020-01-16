Красноярск, , 14:09 — REGNUM В городе Железногорске Красноярского края следователи проводят проверку по факту беременности 13-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Материалы проверки поступили в следственные органы из полиции 13 января. Врачи диагностировали беременность у 13-летней школьницы.

По результатам проверки «будет принято процессуальное решение», подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярские массмедиа распространили информацию о беременности 13-летней школьницы из Красноярского края от 10-летнего мальчика.

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