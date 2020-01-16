Кабул, , 14:15 — REGNUM В результате террористического акта в Афганистане погибли пятеро человек, об этом 16 января сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в провинции Забуль, расположенной на юге страны. Транспортное средство подорвалось на фугасе, погиб водитель и четверо пассажиров.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако провинция, в которой произошел взрыв, находится под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).