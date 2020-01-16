Кызыл, , 14:05 — REGNUM В Туве сотрудники полиции пресекли попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Подробности операции сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Утром 15 января в Кызыле были задержаны двое жителей Каа-Хемского района с веществами «предположительно наркотического содержания». Эксперты установили, что изъятое вещество оказалось гашишем весом 216,16 граммов, а также гашишным маслом массой 5,76 грамма.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которой правоохранители обыскали дом подозреваемого, где дополнительно нашли и изъяли марихуану весом 7753,98 граммов.

«В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

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