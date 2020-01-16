Москва, 16 января 2020, 14:12 — REGNUM Из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве украли деньги и имущество на сумму 900 тысяч рублей. Об этом 16 января сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание отмечает, что квартира космонавта располагается на первом этаже, в доме нет видеонаблюдения, охраны или сигнализации.
Грабители выломали решетку на окне, разбили стекло и проникли в квартиру, откуда похитили 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом «Гроза».
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).
Олег Новицкий — российский космонавт-испытатель, в 2014 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.