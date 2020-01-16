Москва, , 14:12 — REGNUM Из квартиры космонавта Олега Новицкого в Москве украли деньги и имущество на сумму 900 тысяч рублей. Об этом 16 января сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что квартира космонавта располагается на первом этаже, в доме нет видеонаблюдения, охраны или сигнализации.

Грабители выломали решетку на окне, разбили стекло и проникли в квартиру, откуда похитили 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом «Гроза».

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

Олег Новицкий — российский космонавт-испытатель, в 2014 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.