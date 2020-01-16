Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении сотрудницы Северо-Кавказской дирекции — филиала ОАО «РЖД», возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 16 января.

Следователи полагают, что в апреле 2019 года подозреваемая получила от начальника отдела продаж гостиничного комплекса «Богатырь» на территории Сочи Парка взятку за организацию группового заселения сотрудников РЖД в гостиницу при проведении выездного совещания. Ей было перечислено 10% от общей стоимости услуг — 433,4 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону во взяточничестве подозревают ещё одного сотрудника филиала ОАО «РЖД». Заместитель начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Марцево стал фигурантом уголовного дела за фиктивную промывку вагонов.

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