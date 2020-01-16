Красноярск, , 13:35 — REGNUM Семилетний мальчик получил незначительные травмы при падении из окна своей квартиры в Красноярске. Об этом 16 января сообщает региональный портал Newslab.ru со ссылкой на городской отдел МВД России.

Несчастный случай произошёл в ночь с 15 на 16 января на улице Воронова. При неизвестных пока обстоятельствах мальчик выпал из окна своей квартиры на третьем этаже.

В настоящее время ребёнок, который по предварительной информации отделался незначительными травмами, проходит полное обследование в больнице.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Пока сообщается о том, что семья ребенка находится на профилактическом учёте в полиции, а мать несколько раз привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.