Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:31 — REGNUM Мужчина открыл стрельбу в суде Новокузнецка после неудачно завершившегося для него слушания, сообщает «360» со ссылкой на жителя Кузбасса, который находился в этот день в суде.

«Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Один из них, когда вопрос уже в какую-то сторону решился, спустился на этаж, взял ружье, поднялся и застрелил того насмерть. Тут полиция приехала», — рассказал мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, подозреваемым в стрельбе в Новокузнецке оказался потерпевший по уголовному делу о конфликте в местном селе Артём П.

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