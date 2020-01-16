Ростов-на-Дону, 16 января 2020, 13:29 — REGNUM В Ростовской области инвалида, передвигающемуся на коляске, не пустили в электричку. По неофициальным данным, проводник пассажирского вагона отказался включать специальный подъёмник.
«Инвалида-колясочника не пустили в электричку в Ростовской области. Сотрудники РЖД отказались включать специальный подъёмник», — сообщает Telegram-канал «Ростов-на-Дону».
Ситуация возмутила интернет-пользователей. Общественность надеется, что надзорные органы разберутся в ситуации.