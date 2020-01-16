Ульяновск, , 13:24 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска вынесен приговор учредителю строительной фирмы, которого обвинили в хищении около 1 млн рублей. Ему назначено 2,5 года колонии общего режима, приговор вступил в законную силу, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, злоумышленник организовал учреждение общества с ограниченной ответственностью, деятельностью которого управлял через подставное лицо. В ходе следствия было установлено, что он ввёл в заблуждение членов правления ГСК «Планета-3», предложив им услуги по строительству многоэтажного гаража по улице Хрустальная.

«Оформляя договоры на возведение боксов, он не исполнял свои обязательства, а распоряжался внесенными в качестве авансов средствами по собственному усмотрению», — говорят в ведомстве.

Пострадавшими по делу проходят девять граждан, ущерб оценён следствием в размере около 1 млн рублей.

Суд признал ульяновца виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначено 2,5 года колонии общего режима с лишением права два года заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельность в коммерческих и некоммерческих организациях. Также с него взыскан причинённый ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска после неоднократного вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения более 3 млн рублей у местных жителей. Следствие считает, что пострадавшим обещали проценты от деятельности инвестиционных компаний в Кабо-Верде.

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