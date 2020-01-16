Джизак, Узбекистан, , 13:10 — REGNUM Один человек погиб и один получил травмы в результате взрыва автогазозаправочной станции в Зарбдорском районе Джизакской области Узбекистана. Об этом 16 января сообщили в следственном департаменте при МВД республики.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва скончался 40-летний работник станции. Второй 44-летний работник госпитализирован с различными телесными повреждениями. Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, 1 июля 2019 года на автозаправочной станции в Ташкентской области Узбекистана произошел сильный пожар. В результате инцидента пострадал работник АЗС, который получил ожоги и был госпитализирован.

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