Элиста, , 13:09 — REGNUM Житель Калмыкии подозревается в убийстве сына сожительницы — мальчика 2014 года рождения, являвшегося инвалидом детства. Тело мальчика было обнаружено 15 января в доме в посёлке Ики-Бурул.

По предварительным данным, сожитель матери ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 14 на 15 января, жестоко избил ребёнка. Мать мальчика в это время дома отсутствовала. Мальчик скончался из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемый задержан, сообщил телеграм-канал «Опер слил».