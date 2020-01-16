Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM В администрации Екатеринбурга идёт эвакуация. Об этом сообщает ЕАН.

Всех сотрудников просят срочно покинуть здание.

Как заявила изданию пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, о причинах эвакуации пока неизвестно. Всем сообщили лишь о необходимости эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года по Екатеринбургу прошлась война «лжеминирований». В этот раз злоумышленники обзвонили учебные учреждения.

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