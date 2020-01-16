Москва, 16 января 2020, 13:03 — REGNUM Турция приняла решение делегировать Москве расследование жесткой посадки самолета российской авиакомпании Nordwind в аэропорту Антальи 10 января, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
«Власти Турции приняли решение делегировать расследование происшествия государству эксплуатанта», — сообщили в МАК.
Отмечается, что МАК сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия. Комиссия приступила к работе.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января самолёт A321−200 прибыл в Анталью из Москвы. Экстренную посадку пилоты запросили из-за задымления на борту, при приземлении фюзеляж получил повреждения. На борту российского авиалайнера не было пассажиров. Самолёт получил технические повреждения.
Читайте также: Самолёт авиакомпании Nordwind жёстко сел в Анталье