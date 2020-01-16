Тюмень, , 12:38 — REGNUM В Тюменской области в деревне Палецкая Юргинского района объявлен карантин по бешенству до 11 марта. Соответствующее постановление подписано главой региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной ограничений стала заражённая бешенством лиса, забежавшая в населённый пункт из леса.

Это уже вторая с начала 2020 года деревня, где был введён данный карантин. Ранее из-за заболевшей бешенством собаки ввели ограничения в селе Средние Чирки Голышмановского района.