Таборы, , 12:28 — REGNUM Две новые ледовые переправы начали работать в Таборинском муниципальном районе для обеспечения грузами и товарами отдалённых населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Обе переправы организованы через реку Тавда. Их ширина составляет 10 метров, а грузоподъёмность каждой — до 30 тонн.

Отметим, что на данный момент в свердловской области работают шесть переправ. Помимо вновь созданных, функционирует технологическая переправа (нефтепроводная) по Тавде в Гаринском городском округе. Также работают две ледовых переправы на реке Сосьва.

Безопасность переправ обеспечивают посты круглосуточного дежурства, оборудованные шлагбаумами.