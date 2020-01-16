Тбилиси, , 12:23 — REGNUM В дорожной аварии, произошедшей в Тбилиси в ночь на 16 января, погиб один человек. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, ДТП произошло в районе Вашлиджвари. На дорогое столкнулись два легковых автомобиля. Один человек погиб на месте, а четверо получили ранения и были отправлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, которое повлекло тяжкий вред». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, 14 января в Тбилиси в дорожной аварии также погиб один человек. Одного из водителей обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

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