Новоалтайск, Алтайский край, , 12:16 — REGNUM Обстоятельства исчезновения двух подростков в Новоалтайске до сих пор неизвестны, равно как и их местонахождение. По данным ТАСС, вероятный подозреваемый, задержанный правоохранителями, покончил с собой в отделении полиции.

По некоторым данным, перед самоубийством задержанный для установления возможной причастности к особо тяжкому преступлению мужчина, отпросился в туалет, где его позже и обнаружили. Оказание первой помощи результата не принесло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15-летнийДмитрий Думчеви 18-летняя Оксана Руденко пропали 7 января 2020 года. Молодые люди ушли из дома в Новоалтайске, и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

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