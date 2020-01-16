Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области следственное управление СКР проверяет информацию об аварии с участием автобуса, в которой пострадали 13 пассажиров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 16 января около 7 часов в результате аварии на автодороге Карсун — Ростислаевка с участием маршрутного автобуса ПАЗ травмы получили 13 человек.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент ДТП в транспортном средстве находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек. По предварительным данным регионального МВД, из-за сильного гололеда рейсовый пассажирский автобус съехал в кювет с последующим опрокидыванием

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Ульяновской области из-за резкого ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения. Причиной стала сильная гололедица на дорогах, ограничения касаются рейсовых автобусов и грузовых машин.

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