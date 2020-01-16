Улан-Удэ, , 12:05 — REGNUM Правоохранители в столице Бурятии Улан-Удэ разбираются в обстоятельствах ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла около 14:50 часов дня 16 января.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» наехал на остановившуюся на красном свете светофора «Газель». Последняя дальше столкнулась с автомобилем «Мицубиси Аутлендер».

«В результате ДТП трое пассажирок маршрутных автобусов доставлены в медучреждение для осмотра медиками. По предварительным данным, у них ушибы», — отметили в МВД.

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