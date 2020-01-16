Багдад, , 12:06 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» еще троих членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на севере Ирака, об этом 16 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Хакурк, повстанцы были убиты ударами турецкой авиации.

Термин «нейтрализован» как правило используется турецкими военными, чтобы скрыть факт убийства повстанцев. В случае если они попадают в плен или сдаются добровольно — турецкие СМИ так и сообщают.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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