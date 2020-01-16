Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Жителю Екатеринбурга, обвиняемому в разбойном нападении на офис банка «Открытие» по улице Малышева и убийстве, продлили срок содержания под стражей. Как сообщили в суде информационному порталу Е1, гражданин пробудет в СИЗО до 17 апреля.

Отметим, что во время рассмотрения ходатайства, обвиняемый отсутствовал в суде. В региональном следственном управлении СКР уточнили, что гражданин проходит психиатрическую экспертизу в стационаре.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 18 октября. По версии следствия, гражданин проник с обрезом ружья в банк и потребовал деньги. Ему оказали сопротивление в ходе которого обвиняемый произвёл выстрел и смертельно ранил посетителя банка. Мужчина скончался. Налётчик был задержан и ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с разбойным нападением.

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