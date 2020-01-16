Абакан, , 11:49 — REGNUM Бывший сотрудник Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге, предстанет перед судом в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 января в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего сотрудника Росалкогольрегулирования завершено.

По версии следствия, в марте 2019 года он прибыл в Хакасию в командировку, чтобы провести контрольные мероприятия в отношении одного из торговых домов. В ходе проверки обвиняемый выявил административные правонарушения. Директор торговой компании предложил за деньги скрыть выявленные нарушения.

Обвиняемый согласился и составил протокол с ложными сведениями о выявлении лишь одного правонарушения. Наличии двух других нарушений он скрыл. После этого торговая компания должна была предоставить необходимую документацию, позволяющую вынести постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

За вынесение постановления о прекращении производства сотрудник Росалкогольрегулирования получил от директора торговой компании взятку — 70 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГИБДД Краснодара накрыли взяточников.