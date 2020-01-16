Самара, , 11:46 — REGNUM В Самаре объявлено штормовое предупреждение. Об этом 16 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению Приволжского УГМС, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного гололеда и наледи 6−12 мм, порывы ветра местами будут достигать 15−20 метров в секунду.

Отмечается, что до конца дня 16 января и в ночь на 17 января на дорогах ожидается сильная гололедица. Чиновники предупреждают, что секловидный лед является самым опасным видом зимней скользкости.

Утром в Самарской области местами прошел дождь. Из-за понижения температуры вода на дорогах и тротуарах превратилась с лед.

Сотрудники областного МЧС рекомендуют пока воздержаться от поездок на личных автомобилях и надеть обувь с нескользящей подошвой.

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