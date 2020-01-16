Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор бывшему оперуполномоченному управления МВД России по городу, которого обвинили в превышении полномочий. Ему назначено реальное лишение свободы. По уголовному делу проходил также его знакомый, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в июле 2018 года злоумышленник при пособничестве знакомого ввели местную жительницу в заблуждение в части возможности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по сфабрикованному против неё заявлению. Также они заявили, что под уголовное преследование могут попасть её родственники.

«Они обещали способствовать вынесению решения об отказе в возбуждении уголовного дела при передаче 100 тыс. рублей», — говорят в следственном управлении.

Бывший оперуполномоченный признан виновным в превышении должностных полномочий, его сообщник — в пособничестве в совершении преступления. Экс-полицейскому назначен один год лишения свободы в колонии поселении, а его знакомый оштрафован на 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ОГИБДД межмуниципального отдела МВД «Вурнарский». Его обвиняют в совершении ряда должностных преступлений, в том числе в освобождении друзей от наказания.

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