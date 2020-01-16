Салехард, , 11:40 — REGNUM На Ямале в социальных сетях появилось видео, как вертолёт с вахтовиками из Ямбурга приземлился на автотранспортную трассу в момент плотной, непроглядной метели. На видео человек говорит, что воздушный борт несколько раз заходил на посадку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якобы воздушное происшествие произошло на днях.

«Лётчики — супер! Лётчики — асы!», — восклицают на видео восторженные вахтовики.

В ГУ МЧС России по ЯНАО сообщают, что не располагают данными об экстренных посадках воздушных судов на территории Ямала за последние несколько дней.