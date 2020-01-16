Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:38 — REGNUM В управлении Росгвардии по Кемеровской области прокомментировали стрельбу в суде Новокузнецка.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с судебными приставами задержали гражданина, который ранил двух человек в участке мирового суда. Росгвардейцы взяли под охрану место происшествия до прибытия следственной группы и оказали доврачебную помощь пострадавшим», — отметили в управлении.

Врачи рассказали о ранениях женщины, которая пострадала во время стрельбы в суде Новокузнецка.

Как сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в здании суда в Новокузнецке один человек погиб, ещё один был ранен. Стрелявший задержан.