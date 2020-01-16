Качканар, Свердловская область, , 11:35 — REGNUM В Качканаре вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в неуплате алиментов на ребёнка без уважительных причин и в нарушение решения суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде четырёх месяцев колонии-поселения. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Судом установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности (10 суток ареста) и уголовной ответственности (шесть месяцев исправительных работ, которые были заменены на два месяца лишения свободы). Но, несмотря на решение суда, гражданка на путь исправления не встала: на работу не устроилась, на учёт в службу занятости не встала и накопила новый долг по алиментам в размере 27 тыс. рублей.

Отметим, что совокупный долг по алиментам составляет более 226 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к административной ответственности за неуплату алиментов был привлечён житель Екатеринбурга, который работает тренером тайского бокса. Он уклонялся от уплаты «по идейным соображениям», но после 10-суточного ареста немедленно выплатил всю сумму долга.

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