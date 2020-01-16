Самара, , 11:30 — REGNUM Автобус улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Самарской области. Об этом 16 января сообщает телеграмм-канал «Самарский городовой».

По информации журналистов, ДТП произошло 16 января на трассе под Сызранью.

Автобус, в салоне которого находились пассажиры, следовал по маршруту «Сызрань — Смолькино». Вблизи села Заборовка транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сильного ветра.

Сообщается, что в этой аварии пострадали несколько человек. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают врачи скорой помощи и спасатели.

Сотрудникам полиции выясняют все подробности произошедшего.

Напомним, что 16 января из-за гололеда автобус с детьми на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области съехал в кювет. К счастью никто не пострадал.

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