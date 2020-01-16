Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области на трассе в Волгодонском районе водитель автомобиля ВАЗ-21 074 сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 15 января на автодороге Титов — Потапов. По имеющимся сведениям, водитель отечественного автомобиля сбил пешеходов, которые «находились на проезжей части без цели перехода дороги, пытаясь остановить транспортные средства для оказания помощи». Одного из пострадавших отбросило под припаркованный автомобиль Ford Transit, в результате чего он получил смертельные травмы. Второй пешеход госпитализирован.

В ведомстве напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде. Это правило нужно соблюдать в тёмное время суток.