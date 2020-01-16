Краснодар, , 11:19 — REGNUM Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 25 июня 2019 года сотрудник полиции «совместно с иными сотрудниками полиции» вымогал деньги у директора местного предприятия: подозреваемый сообщил, что если денег не будет, то бизнесмен получит проблемы — его якобы могут привлечь к административной ответственности. Гендиректор предприятия согласился с требованиями и перевёл 40 тыс. рублей на расчетный счет банковской карты старшего инспектора отдела ГИБДД.

Накануне, 15 января, к полицейскому, ряду его коллег и родственнику пришли следователи и оперативники ГУ МВД России по Краснодарскому краю и управления ФСБ России. В ходе обыска было изъято более 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы.

Сейчас следователи выясняют, были ли другие эпизоды преступления, проводятся следственные действия.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю задержание сотрудника подтвердили, отметив, что задержание проводилось сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции. О том, что дело возбуждено также в отношении «иных должностных лиц», в ведомстве не сообщили.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.